Zainspiruj się po raz trzeci na #PROday

Wydarzenia #PROday to cykliczne spotkania dla branży architektoniczno-wnętrzarskiej w nowatorskiej formule... Są to wydarzenia skierowane dla zapracowanych profesjonalistów z branży, którzy szukają konkretnych i sprawdzonych partnerów do realizacji swoich projektów.

Dwie poprzednie edycje stricte biznesowe, to głównie nawiązywanie nowych relacji, prezentowanie nowości produktowych. Tym razem w ramach Targów Designu Wzory proponujemy oprócz aspektu biznesowego spotkanie z ekspertami branży, trochę w chilloutowym klimacie, w otoczeniu sztuki użytkowej. Nasi goście będą mieli również okazję posłuchać interesujących wykładów branżowych i wzmacniających wiedzę ekspercką. Odwiedzających zapraszamy również do tymczasowej galerii "PopUp Gallery", którą specjalnie na tą okazję przygotowała Agnieszka Gniotek.

Jeżeli ktoś poszukuje nowatorskiej formuły i chce spróbować czegoś nowego, posiada wyjątkowe rozwiązania i poszukuje stałych odbiorców na swoje produkty lub usługi, oczekuje nawiązać stałą współpracę z nowymi partnerami i poszukuje społeczności nastawioną na współpracę biznesową, to spotkanie #PROday jest pierwszym krokiem który należy zrobić - zapewnia Łukasz Misiło organizator spotkań.



Dlatego zapraszamy aby zrobić z nami pierwszy krok… i zapraszamy na kolejne spotkanie #PROday

Na najbliższym spotkaniu 16.12.2017 pomiędzy 12-16 mamy zaproszonych specjalnych gości i na odrębnej sali przygotowany ciekawy program prelekcji:

12.00 - Łukasz Misiło (PROday) - rozpoczęcie spotkania i prezentacja projektu

Łukasz Misiło - wizjoner, designer, przedsiębiorca, twórca projektu dla branży wnętrzarsko-architektonicznej w formie spotkań branżowych. Dostarcza swoim klientom nietuzinkowe rozwiązania wnętrzarskie, ale przede wszystkim wspiera innych dostawców i przedstawicieli branży w budowaniu stałych relacji z odbiorcami, projektantami wnętrz i architektami.

12.30 - Justyna Kopeć (Blue Brand) - ważne aspekty w budowaniu marki osobistej



Justyna Kopeć - Przedsiębiorca, autorka programu budowania i zarządzania zespołem w mikro, małych i średnich firmach pod nazwą FIRMA MY. Zarys tego programu opisała w książce "FIRMA MY. Mistrzowski Zespół, dzięki któremu wygrasz z konkurencją".

Ponadto specjalizuje się w podejściu strategicznym do marek (personalnych, firmowych, produktowych i usługowych) oraz kampaniach w social media. Jej domeną jest prowadzenie marek zwłaszcza na Facebooku i Instagramie.

13.00 - Kinga Konopko (Architekt Support) - komunikacja Architekta z Producentem

Kinga Konopko od 10 lat zawodowo związana z rynkiem Architektury i Architektury Wnętrz. Współpracuje z najlepszymi Pracowniami i Markami na rynku.

Szkoli z komunikacji, sprzedaży i nawiązywania relacji.

Z uporem maniaka uczy szacunku do zawodu Architekta.

13.30 - Iwona E. Gałecka (Grupa Kreatywna bdb+) - marketing relacji



Iwona Edyta Gałecka - Socjolog i marketingowiec. Pasjonatka życia i pracy, którą wykonuję od wielu lat.

Doświadczenie zdobyte w działach marketingu po stronie klienta i pracy na własnym firmowym okręcie pozwala jej kreować skuteczne rozwiązania dla swoich klientów.

Pomysłodawca i współtwórca Grupy Kreatywnej bdb+, razem ze Wspólniczką (Izabella Ogorzałek) zawodowo skupia się na tworzeniu programów relacyjnych, motywowaniu sił sprzedaży, organizacji konferencji, szkoleń i innych wydarzeń firmowych w tym wyjazdów szkoleniowo - integracyjnych w Polsce i za granicą.

Jeżeli szukasz informacji jak dobrze zbudowane relacje przekuć w biznes, nie może Cię tu zabraknąć ;)

14.15 - Agnieszka Gniotek (Galeria Xanatu) - kolekcjonowanie i inwestowanie w dzieła sztuki sztuki współczesnej



Agnieszka Gniotek - Historyk i krytyk sztuki, kurator wystaw i plenerów, juror konkursów z zakresu sztuki współczesnej, fotografii i designu, wykładowca w zakresie tematyki związanej z kolekcjonowaniem, rynkiem sztuki i fotografii, inwestycjami alternatywnymi, promocji i strategii budowania kariery w świecie sztuki.

Publikowała na łamach m.in. IKS Informatora Kulturalnego Stolicy, Art&Business, Exit, Pulsie Biznesu, Modern Art, Antykach, Business Class, Formacie, Sztuce.pl, Dilemmas Magazine, Private Banking, Cash Magazine.

Od 20 lat związana zawodowo ze sztuką, od 10 lat z rynkiem sztuki. Pracowała w Artinfo.pl, gdzie m.in. prowadziła Galerię Artinfo.pl w Fabryce Trzciny oraz przygotowywała projekt aukcyjny Polska Fotografia Kolekcjonerska.

15.00 - dr Krystyna Łuczak-Surówka (designby.pl) - DESIGN NA ŚWIĘTA



dr. Krystyna Łuczak-Surówka - Historyk i krytyk designu. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki UJ, gdzie jako pierwsza obroniła pracę magisterską, a następnie doktorską z historii polskiego wzornictwa.

Wykładowca warszawskiej ASP. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu designu na uczelniach wyższych oraz dla instytucji i firm. Autorka wielu publikacji z zakresu historii i teorii designu. Kuratorka wystaw. Kolekcjonerka polskiego designu.

Prowadzi własną firmę DESIGN BY PL i pisze o polskim designie na stronie designby.pl. Współtwórczyni marki VZÓR przywracającej klasyki polskiego wzornictwa. Założycielka i organizator akcji charytatywnej DESIGN DLA ZWIERZĄT.

Serdecznie zapraszamy!



Na chwilę obecną w wydarzeniach #PROday w Warszawie współpracują z nami:

Partnerzy: Internity Home, Farbomaniacy, Blue Light, Prive Concierge Group, EPLI, Grupo Galrao, Galaeria Factory, Keramikplatte, Architekt Support, Grupa Kreatywna bdb+, MovienS Cold Transfer, EZEL, Nyquista, Galeria Xanadu, Wzory targi designu, ForeverGreen Design, Dom Media Projekt, Light My Fire i wiele innych..

Współpraca: Aniani, Studio Szkic, Let Us Grow, Aleksandra Kujawska, Pixel Mozaic, Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów i wielu innych

Patronat medialny: PolskieForumBudowlane.pl, LiderBudowlany.pl, MieszkanieZPomysłem.pl, Nowy Magazyn, Deko-Rady.pl, HAMag, OCZY.MAG, Wnętrze i Ogród, MAGAZIF, Zitolo.com

